Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що стратегічна поразка росіян у війні є невідворотною. Адже партнери, які надають допомогу Україні, мають більші ресурси ніж рф.

Про це він сказав під час брифінгу.

Стратегічна поразка росії у війні проти України невідворотна. Оскільки нашу державу підтримують провідні країни світу, ресурси яких значно більші у порівнянні з російською Федерацією значно більші", - заявив Громов.

Він зазначив, що ЗСУ виконують поставлені завдання і продовжують боротьбу.