"Стратегічна поразка рф у війні невідворотна" - Генштаб [ Редагувати ]
Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що стратегічна поразка росіян у війні є невідворотною. Адже партнери, які надають допомогу Україні, мають більші ресурси ніж рф.
Про це він сказав під час брифінгу.
Стратегічна поразка росії у війні проти України невідворотна. Оскільки нашу державу підтримують провідні країни світу, ресурси яких значно більші у порівнянні з російською Федерацією значно більші", - заявив Громов.
Він зазначив, що ЗСУ виконують поставлені завдання і продовжують боротьбу.
Ми вистоїмо і переможемо. Ми зробимо все, щоб вийти на держкордон України і зміцнити війська на стільки, щоб відбити у ворога бажання будь-коли в майбутньому зазіхати на наші землі.
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