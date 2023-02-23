Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що українські сили протиповітряної оборони збили розвідувальний безпілотник росіян у Київській області під час повітряної тривоги 23 лютого. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Звичний день у воюючій країні - розвідувальний безпілотник навідався на Київщину.

Ігнат зазначив, що українські оборонці успішно відпрацювати по ворожому дрону та приземлили його. Інформація про те, якого типу безпілотник було збито, буде пізніше.

Очевидно, що це розвідник, який намагався щось вивідати.

Окрім того, речник Повітряних сил зазначив, що зараз на східному напрямку триває повітряна тривога у зв'язку із загрозою застосування ворогом балістичних ракет.