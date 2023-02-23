Екс-президент росії та заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв повернув цікавість до себе володимира путіна за допомогою хамських дописів у телеграмі. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Після того, як колишній президент завів телеграм-канал, у якому почав грубо й агресивно, а подекуди хамськи писати про політику, війну в Україні та Захід, господар кремля оцінив його лояльність та прихильність до жорсткої лінії.

У грудні медведєва відправили з візитом до КНР (ключової країни для рф на даний момент), де його прийняв лідер Сі.

У грудні путін призначив медведєва заступником президента у військово-промисловій комісії російської федерації. Цю посаду вигадали спеціально для нього.