"Похрюкивающие подсвинки и польская дуда": медведєв повернув цікавість путіна за допомогою хамства [ Редагувати ]
Екс-президент росії та заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв повернув цікавість до себе володимира путіна за допомогою хамських дописів у телеграмі. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
Після того, як колишній президент завів телеграм-канал, у якому почав грубо й агресивно, а подекуди хамськи писати про політику, війну в Україні та Захід, господар кремля оцінив його лояльність та прихильність до жорсткої лінії.
У грудні медведєва відправили з візитом до КНР (ключової країни для рф на даний момент), де його прийняв лідер Сі.
У грудні путін призначив медведєва заступником президента у військово-промисловій комісії російської федерації. Цю посаду вигадали спеціально для нього.
по темі
Чим більш далекобійні системи отримають ЗСУ, тим далі російська армія "відсуватиме загрозу". Про це заявив президент росії володимир путін у посланні Федеральним зборам. Він назвав це природним процесом
Під час запланованого на 21 лютого послання до Федеральних зборів володимир путін може запропонувати змінити статус воєнної кампанії в Україні. Замість "спеціальної воєнної операції" з незрозумілим правовим статусом президент рф може оголосити описану російськими законами "контртерористичну операцію"
Британський поп-гурт Pet Shop Boys виклала кліп під назвою "Жити минулим" (Living in the past), присвячений президенту росії володимиру путіну. У композиції, написаній від імені Путіна, йдеться про російське вторгнення в Україну. Сам путін порівнюється з Йосипом Сталіним
володимир путін вкотре заявив, що росія не розпочинала війну в Україні. Цього разу російський президент сказав це на зустрічі з представниками авіаційної галузі
Великобританія оголосила про нові санкції проти Росії. До списку потрапила передбачувана коханка Путіна Світлана Кривоногих Близька подруга Путіна та воєнна машина РФ: Велика Британія посилила санкції проти Росії