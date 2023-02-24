У п'ятницю, 24 лютого, у річницю війни, у центрі Києва, на Софійській площі, на заході, присвяченому мужньому опору народу, президент України Володимир Зеленський нагородив українських захисників.

Слава Україні. Героям Слава! Лунає "Слава Україні" і чуємо згадку про те, завдяки кому наша держава живе. Так, шануємо покоління тих, хто міцно боровся, щоб у вільному Києві й повсюди у вільній Україні майорив наш синьо-жовтий прапор, прапор нашого народу. Шануємо покоління, яке зараз бореться за Україну. Шануємо кожного, шануємо кожну, хто став воїном для України, для нашої держави. Згадуємо кожного, згадуємо кожну, хто рятував українців. Пам'ятаємо кожного, пам'ятаємо кожну, хто віддав своє життя заради життя України.