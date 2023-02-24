Гігантські картини - просто на міських будівлях! Митець зі Швейцарії, Геррі Хофштеттер, влаштував у Києві справжнє світлове шоу. Всі роботи присвячені роковинам повномасштабного вторгнення росії в Україну і символізують підтримку нашого народу від народу Швейцарії. Це вже не перша світлова вистава від іноземного художника у Києві.

Вмикається потужне світло і ось на будівлі Головпоштамту на Хрещатику, з'являється зображення легендарної марки, що випустили на початку повномасштабного вторгнення росії.

Ігор Смілянський, генеральний директор АТ "Укрпошта":

Укрпошта - це ж компанія, яка доставляє, і я думаю ми за адресою доставимо наших ворогів за допомогою Збройних сил України.

А це вже засвічується марка, яку погашатимуть лише сьогодні. На ній витвір Бенксі, таємничого майстра графіті з Великої Британії.

Ігор Смілянський, генеральний директор АТ "Укрпошта":

Ця марка, яку ви бачите за мною називається ПТН-ПНХ - це такий символізм, коли майбутнє кладе на лопатки минуле ...

Це вже другий візит майстра світлових картин Геррі Хофштеттера до Києва. Вперше художник зі Швейцарії завітав до столиці України напередодні новорічних свят. Тоді організував своє шоу, аби подарувати трохи світла стомленим енергетичною кризою українцям. Свої картини створив на пам'ятнику Батьківщині-матері, будівлі Залізничного вокзалу, костьолі... Цього разу його перфоманс називався "Вшанування пам'яті. Світло для надії".

Геррі Хофштеттер, митець зі Швейцарії:

До річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну я підбирав тематичні картинки, що пов'язані з війною… Хотів побажати українцям світлого майбутнього, впевненості та сили у цей складний для України час.

Творча команда мандрівників-підсвітлювачів складається з 4-х людей. Аби створити картину розміром із будівлю, потрібні ось такі прожектори, проєктор і спеціальні слайди. А ще - ось такий чималенький генератор, який причепом везуть зі Швейцарії...

Серед знакових об'єктів, які швейцарець обрав, аби передати своє "світло надії" українцям, - лікарня "Охматдит". На її стінах - картини, намальовані українськими дітьми.

Геррі Хофштеттер, митець зі Швейцарії:

Їх намалювали діти, які пройшли через війну. На них відображені їхні мрії про щасливе життя.

Ще одна локація - Національна опера України.

Олександр Ткаченко, міністр культури України:

Це дуже яскраве продовження першого приїзду Гарі. Напередодні річниці повномасштабного вторгнення нам символічно показати світові, що Київ живе… Що ми воюємо за свою ідентичність в тому числі і за ту, яка показана на фасаді оперного театру в Києві.

Цього разу Гері Хофштеттер розширив географію свого візиту. Його картини днями можна було побачити на кількох будівлях у Львові. Також у планах митця - здивувати своєю яскравою творчістю одеситів.