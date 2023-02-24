У пʼятницю, 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький приїхав з візитом до Києва. Про це повідомляє TVP1.

Через рік після початку військових дій росії прем’єр-міністр Моравецький приїхав до Києва, щоб дати чіткий і вимірний сигнал про продовження підтримки в захисті України від росії.

Моравецький вже зустрівся з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Вони поклали вінки до Стіни пам'яті загиблих у центрі Києва.

Секретар правлячої партії "Право і справедливість" Кшиштоф Соболевський повідомив, що Моравецький, ймовірно, візьме участь у засіданні Верховної Ради.

Він також зазначив, що прем'єр поїхав до Києва з посланням підтримки та інформацією після візиту президента США Джо Байдена до Варшави.