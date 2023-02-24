Президент України Володимир Зеленський розповів, чому вважає, що війна в Україні закінчиться у 2023 році. Про це він сказав на прес-конференції, присвяченій річниці повномасштабного вторгнення рф.

"У нас для цього є все: мотивація, впевненність, друзі... Жодна країна в світі не може витримати самостійно такої агресивної війни. Україна протистоїть. Не сама, нам допомагають друзі, аби ця війна, ця агресія далі не пішла. Ми розуміємо, чого хоче путін, кремль... Тож дуже важливо, щоб кожен з нас сфокусувався і на своєму місці працював", - заявив президент.