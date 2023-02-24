Зеленський розповів, чи хотів зателефонувати путіну на початку вторгнення [ Редагувати ]
Київ ще до повномаштабного російського вторгнення просив партнерів налагодити контакт для перемовин росії з Україною.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.
На запитання журналіста, чи планував Зеленський зв'язатись з російським диктатором володимиром путіним на початку повномаштабного російського вторгнення, президент відповів, що він хотів зробити це до вторгнення, але не після.
"В ці дні (мова про дні вторгнення - ред.)? Ні. Я до того хотів і ми передавали сигнали та замовляли розмову. Я вважав, що дуже важливо, щоб він сказав особисто Україні та українцям, що не буде вторгнення", - повідомив глава держави.
Він зауважив, що неодноразово звертався до різних партнерів, щоб вони вийшли з контактом на росію.
"Ми замовляли (телефонну розмову з путіним - ред.) кілька разів, але вони були не готові. Прямої розмови не було, але всі лідери говорили, що він не готовий. Зараз я не хочу з ним спілкуватися", - підкреслив Зеленський.
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