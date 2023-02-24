Перед переговорами треба деокупувати території по максимуму - Зеленський [ Редагувати ]
Україна та її громадяни мають бути сильними на полі бою, захищаючи свої території від держави-окупанта росії.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
Він заявив, що Україні необхідно бути сильною також і під час переговорів. Це допоможе досягти справедливого миру і деокупувати всі захоплені території.
"Ми повинні бути сильними, щоб бути сильними в переговорах, Україна має бути сильною на полі бою. Тоді ми зможемо дійти до справедливого миру. Це найголовніше... Давайте дійдемо до цього, давайте деокупуємо по максимуму, що ми можемо. Це для нас важливо, ми будемо більш сильними", - сказав Зеленський.
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