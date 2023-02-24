В Маріуполі чутно потужні звуки вибухів [ Редагувати ]
Сьогодні, 24 лютого, в Маріуполі Донецької області було чутно звук вибуху. Можливе потрапляння по позиціям росіян.
Про це повідомляє в Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Андрющенко повідомив, що надвечір в Маріуполі було чути поодинокий звук вибуху.
"Епіцентром по лінії Кірова - Новоселівка- Тополіная. Після вибуху місто насолоджується звуками детонації БК", - додав радник.
Своєю чергою Маріупольська міська рада повідомила, що ймовірно, приліт був саме по позиціям військових РФ.
"У центрі Маріуполя вибух. Ймовірно, приліт по позиціям окупантів. Чекаємо на підтвердження інформації", - повідомили в міській раді.
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