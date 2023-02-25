Залишилось трохи до 150 тисяч: Генштаб озвучив втрати окупантів на війні [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Станом на 25 лютого, ВСУ ліквідували за минулу добу, річницю російського повномасштабного вторгнення, 650 окупантів. Загальні втрати противника за весь рік широкомасштабної війни - 147 470 російських військових.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook.
Так, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 25 лютого 2023 року орієнтовно склали:
- танки ‒ 3 375 (+12) одиниць техніки,
- бойові броньовані машини ‒ 6 609 (+9),
- артилерійські системи – 2 373 (+10),
- РСЗВ – 475 (+1),
- засоби ППО ‒ 247 (+0),
- літаки – 299 (+0),
- гелікоптери – 288 (+1),
- безпілотники оперативно-тактичного рівня – 2 035 (+2),
- крилаті ракети ‒ 873 (+0),
- кораблі/катери ‒ 18 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни – 5 235 (+11),
- спеціальна техніка ‒ 230 (+1).
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