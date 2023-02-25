Росіяни вдарили ракетою по житловій забудові Краматорську, є поранена [ Редагувати ]
Російські окупанти вдарили ракетою по житловій забудові Краматорську. Внаслідок обстрілу одна цивільна отримала поранення.
Про це повідомляє в Facebook начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Щонайменше одна людина поранена внаслідок ракетного обстрілу Краматорська рашистськими окупаційними військами. Росіяни вдарили ракетою по житловій забудові. Влучили і зруйнували місцеву амбулаторію", - пише Кириленко.
За словами голова Донецької ОВА поранену вже госпіталізували, а деталі атаки й масштаби руйнувань наразі уточнюються.
Як пише Краматорська міська рада, внаслідок обстрілу пошкоджено 21 приватний будинок та зруйновано амбулаторію.
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