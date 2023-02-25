"Санкції вводитимуться й надалі, щоб нічого не лишилося від потенціалу рф" - Зеленський [ Редагувати ]
Україна працює над тим, щоб розширити глобальні і європейські санкції ще на російську атомну галузь та "росатом".
Про це заявив президента України Володимира Зеленського.
Сьогодні затверджено десятий пакет санкцій Євросоюзу проти росії за війну. Десятий - і, очевидно, не останній пакет.
За його словами, нові санкційні кроки направлені проти військової промисловості та фінансового сектору рф. Також під обмеження потрапили пропагандисти, які втопили у брехні російське суспільство і намагаються поширити свою брехню на весь світ. Президент зазначив, що у них це точно не вийде.
Наші дипломати та вся держава працюють над тим, щоб розширити глобальні та, зокрема, європейські санкції ще на російську атомну галузь, на "росатом" та всіх, хто причетний до ракетної програми і ядерного шантажу держави-терориста. Вже є відповідні кроки партнерів - Сполучених Штатів, Британії. Очікуємо таких кроків і від Європейського Союзу.
Зеленський розповів, що Україна продовжує роботу над санкціями проти російських суб'єктів та усіх, хто їм допомагає. Він зазначив, що скоро будуть відповідні рішення.
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