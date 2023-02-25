Китай заблокував ухвалення підсумкової заяви саміту міністрів фінансів країн Великої двадцятки через те, що в ній засуджувалась агресія росії проти України. Про це повідомляє The Guardian.

Індія, що приймала саміт міністрів фінансів G20, опублікувала за його підсумками власну заяву. У ньому йдеться, що всі члени G20, окрім росії та Китаю, були готові "рішуче засудити" повномасштабне вторгнення росії в Україну.

У заяві Індії на адресу росії практично точно повторено формулювання з торішньої декларації лідерів G20 на Балі, із зазначенням того, що нинішній саміт "не є форумом для вирішення питань безпеки".

Deutsche Welle повідомляє, що учасники саміту не дійшли консенсусу щодо включення до підсумкової декларації слова "війна". Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер зазначив, що саме Китай заблокував ухвалення підсумкової декларації.