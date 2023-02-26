У ніч на 26 лютого в Лондоні на O2 Arena відбувся вечір боксу, у головній події якого Флойд Мейвезер зустрівся з англійцем Аароном Чалмерсом. Бій був виставковим - за регламентом його повна дистанція складала вісім раундів по три хвилини.

Бій колишнього чемпіона світу у п'яти вагових категоріях Флойда Мейвезера та бійця ММА Аарона Чалмерса завершився нічиєю. Спортсмени провели на рингу всі вісім раундів. Переможця не оголосили, оскільки бій був виставковий, однак результат поєдинку на користь Мейвезера, який навіть не втомився і розважася під час бою, був очевидний.

Флойд Мейвезер закінчив боксерську кар'єру у 2017 році після бою з ірландцем Конором Макгрегором. За підсумком Мейвезер здобув 50 перемог у 50 боях.

45-річний Флойд уперше побився у Великій Британії. Чалмерс став шостим суперником легендарного боксера після завершення кар'єри. Раніше Мейвезер нокаутував у першому раунді кікбоксера Тенсіна Нацукаву, побився внічию з блогером Логаном Полом та боксером Доном Муром, а також побив бійця ММА Мікуру Асакуру та блогера Оладеджі Олатунджі.