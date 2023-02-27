Рада з прав людини ООН обговорить розслідування злочинів рф в Україні [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У рамках щорічної сесії Ради з прав людини ООН дипломати обговорюватимуть розслідування військових злочинів, скоєних на території України з початку вторгнення рф.
Тема війни в Україні, як очікується, стане домінуючою на зустрічі, яка відкривається за кілька днів після того, як Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів ухвалила резолюцію з вимогою до Росії негайно вивести війська з сусідньої країни.
Повідомляється, що сесія триватиме рекордні шість тижнів, на її відкритті виступить генсек ООН Антоніу Гутерріш, а загалом у перший тиждень очікуються виступи близько 150 глав держав та урядів, зокрема представників США, Китаю, України та Ірану.
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