У Пекіні ухилилися від прямої відповіді на питання щодо можливості двосторонньої розмови президента Володимира Зеленського з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Але заявили, що "завжди підтримують зв'язок з усіма сторонами конфлікту, включно з Україною".

Про це повідомляє представник міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.

За її словами, позиція Китаю щодо так званої "кризи в Україні" нібито "дуже послідовна і чітка".

"Суть полягає в тому, щоб закликати до миру та сприяти діалогу та політичному вирішенню кризи. Ми завжди підтримували зв'язок із сторонами конфлікту, включаючи Україну", - сказала Мао у відповідь на питання щодо можливості переговорів Сі Цзіньпіня із Зеленським.