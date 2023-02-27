У Китаї відреагували на ініціативу Зеленського щодо переговорів із Сі Цзіньпіном [ Редагувати ]
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У Пекіні ухилилися від прямої відповіді на питання щодо можливості двосторонньої розмови президента Володимира Зеленського з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Але заявили, що "завжди підтримують зв'язок з усіма сторонами конфлікту, включно з Україною".
Про це повідомляє представник міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.
За її словами, позиція Китаю щодо так званої "кризи в Україні" нібито "дуже послідовна і чітка".
"Суть полягає в тому, щоб закликати до миру та сприяти діалогу та політичному вирішенню кризи. Ми завжди підтримували зв'язок із сторонами конфлікту, включаючи Україну", - сказала Мао у відповідь на питання щодо можливості переговорів Сі Цзіньпіня із Зеленським.
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