ЄС продовжив санкції проти лукашенка та його оточення [ Редагувати ]
У понеділок, 27 лютого, Європейський союз продовжив санкції проти білоруського диктатора олександра лукашенка та його оточення. Про це повідомляє офіційний журнал ЄС.
Обмеження будуть діяти щонайменше до кінця лютого 2024 року.
Враховуючи тяжкість ситуації в білорусі, що зберігається, і причетність білорусі до незаконної агресії російської федерації проти України, доцільно зберегти в силі всі заходи, вжиті союзом. Рішення має бути продовжено до 28 лютого 2024 року.
До санкційного списку входять 243 фізичні особи, включаючи самопроголошеного президента олександра лукашенка, та 32 юридичні особи. Санкції ЄС стосуються візових обмежень та замороження активів.
Санкції вперше ввели у 2012 році через репресії та порушення прав у білорусі. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну обмеження розширили через співучасть у збройній агресії.
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