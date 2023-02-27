В Україні оголошено високу лавинну небезпеку [ Редагувати ]
Фото: соцмережа
У понеділок, 27 лютого, в Україні оголошено високу лавинну небезпеку в горах.
- 27 лютого у зв’язку з iнтенсивним приростом снiгового покриву та продовженням снiгопадiв на високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi очiкується висока снiголавинна небезпека (4 рiвень).
- 28 лютого на високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).
- 27-28 лютого на високогір’ї Закарпатської області та у горах Чернiвецької області зберiгається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).
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