Ситуація складна: у міноборони розповіли про обстановку на Донбасі та втрати ворога [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Ситуація на фронті складна, а найскладнішою вона залишається саме на Бахмутському напрямку у Донецькій області.
Про це повідомляє заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.
"Якщо коротко і простими словами, то ситуація на фронті складна. Ворожа армія нарощує інтенсивність штурмових дій. Найскладніша обстановка залишається на Бахмутському напрямку", - йдеться у повідомленні.
Маляр зазначила, що ворог під час наступальних дій використовує тактику виснаження і тотального руйнування. Росіяни зазнають значних втрат, щоденно гине від 600 до 1000 осіб.
"Сили оборони України ведуть активні оборонні дії в умовах кількісної переваги противника. Наші бійці мужньо воюють з ворогом", - додала заступник міністра оборони України.
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