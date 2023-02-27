Зеленський провів термінову нараду щодо внутрішньої безпеки в Україні [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський у понеділок, 27 лютого, провів нараду з головою Служби безпеки Василем Малюком та рядом державних діячів.
За його словами, на нарадах було обговорено питання внутрішньої безпеки України. Окрім цього обговорювались подальші дії щодо посилення захисту держави.
"Провів сьогодні кілька нарад з представниками уряду та силового блоку. Зокрема, нараду з головою СБУ Василем Малюком. З поточних питань і щодо наших кроків найближчим часом для захисту держави. Жодного шансу будь-яким внутрішнім загрозам не залишимо, так само як і зовнішнім", - сказав Зеленський.
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