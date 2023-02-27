"Ситуація постійно стає складнішою": Зеленський про Бахмут [ Редагувати ]
Ситуація на Бахмутському напрямку постійно ускладнюється. Російські окупанти знищують все, що можна використовувати для захисту та оборони наших позицій.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
"Бахмутський напрямок - ситуація стає постійно складнішою. Постійно ворог знищує все, що можна використовувати для захисту наших позицій, для закріплення й оборони", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що українські воїни, які обороняються на Бахмутському напрямку, - справжні герої.
"Я дякую кожному й кожній, хто героїчно тримає цей напрямок та інші напрямки на Донбасі. Дякую кожному й кожній, хто допомагає нашим воїнам і робить усе, щоб наші оборонці мали якнайбільше зброї, далекобійної зброї, потужної зброї", - додав президент.
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