Ситуація на Бахмутському напрямку постійно ускладнюється. Російські окупанти знищують все, що можна використовувати для захисту та оборони наших позицій.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

"Бахмутський напрямок - ситуація стає постійно складнішою. Постійно ворог знищує все, що можна використовувати для захисту наших позицій, для закріплення й оборони", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що українські воїни, які обороняються на Бахмутському напрямку, - справжні герої.

"Я дякую кожному й кожній, хто героїчно тримає цей напрямок та інші напрямки на Донбасі. Дякую кожному й кожній, хто допомагає нашим воїнам і робить усе, щоб наші оборонці мали якнайбільше зброї, далекобійної зброї, потужної зброї", - додав президент.