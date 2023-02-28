"Китай став на бік росії", - заявляють у Держдепі. А конгресмени попереджають про готовність Пекіна поставити москві "сотні безпілотників". Чи зможуть у Вашингтоні цьому запобігти? І що саме відомо щодо намірів Піднебесної?

Про все детально із Вашингтона - наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко.

Гучні заяви щодо планів Пекіну пролунали від глави одного з ключових комітетів Палати представників - із закордонних справ, Майкла Маккола. Політик без сумнівів максимально інформований, адже саме його структура постійно отримує закриті звіти від американських силовиків.

І от зараз Маккол стверджує, що Китай може поставити росії сотні безпілотників. Посилається при цьому на "повідомлення розвідки". І каже також про постачання москві інших озброєнь, які може здійснити Пекін.

Я пропоную зараз подивитися фрагмент цього інтерв'ю. Що тут важливо - конгресмен не припускає чи висловлює сумніви, а абсолютно впевнено каже про плани Пекіна. Але окрім дронів - перелік зброї, яку москва просить у китайців, Маккол не розголошує, оскільки це закрита розвідінформація. От послухайте.

Майкл Маккол, керівник конгресового комітету із закордонних справ:

Я не можу про це говорити. Але факт, про який ми знаємо - наступного тижня зустрінуться Сі та путін, щоб обговорити це все. Щоб спрямувати зброю в Україну. І мене це дуже турбує, оскільки сьогодні Україна, завтра може бути Тайвань… Ось чому це настільки важливо.

Офіційні заяви адміністрації Байдена поки є максимально стриманими - адже все ще залишаються шанси відмовити Китай від такого кроку і у тому ж Державному департаменті не хочуть зайвий раз провокувати Пекін різкими словами.

Але те, що вже зараз пролунало - у зовнішньополітичному відомстві Америки вважають, що КНР вже взяла бік росії. І про це говорить якщо поки і не військова, але "дипломатична, політична та економічна підтримка Китаєм москви".

Сказав про це, вийшовши до преси, речник Держдепу, Нед Прайс. Каже, Китай має вплив на москву і міг би переконати кремль припинити війну, натомість - скоріше заохочує її продовжувати, оскільки надає підтримку. Загрозу Прайс вважає серйозною та реальною, от послухайте.

Нед Прайс, речник Державного департаменту США:

Якщо така країна, як Китай, надасть летальну зброю росії для використання в Україні, це безперечно матиме прямі наслідки для українців. Ми вже бачили ефект від використання вироблених Іраном дронів. Ці безпілотники атакували цивільні об'єкти, енергетику… Звісно ж Китай має у своєму розпорядженні технології та ресурси, які Іран і близько не має. І можна тільки уявити наслідки постачання значної кількості летальної зброї. І ми точно не хочемо, щоб це сталося.

Адміністрація Байдена різними каналами зараз намагатиметься відмовити Пекін від військової підтримки кремля. Слово "санкції" поки публічно не звучить, але кажуть про "ціну, яку Китаю доведеться заплатити". І зрозуміло, що це у першу чергу втрата американського ринку.

Є і ще одна заява. У США сумніваються у серйозності мирного плану Китаю щодо України. Зокрема і тому, що складаючи його, Пекін не консультувався з Україною - каже Прайс.

І пояснює - "контакти між росією та Китаєм на високому рівні дають підстави для стурбованості - при тому, що Пекін не йде на такі ж контакти з Києвом". І - тут важлива цитата - "це говорить нам про те, що це ймовірно несерйозна пропозиція". Тут має нагадати, що так званий "мирний план Пекіну" з 12-ти пунктів був оприлюднений у роковини початку вторгнення, 24-го лютого. Там, є, зокрема пункт про "відмову від запровадження односторонніх санкцій без відповідного рішення Ради Безпеки ООН". І у дипломатичних колах дають зрозуміти, що цей документ однозначно на користь москві і цілком можливо навіть запропонований на її прохання.

У будь-якому разі Київ цю пропозицію теж не сприймає серйозно і не хоче обговорювати - я цікавився офіційною позицією країни. Дипломати просять партнерів підтримати "формулу Зеленського", вважають її єдиним варіантом, який варто розглядати.

Ну а щодо Пекіну, то від Джона Кірбі - він проводив закриту зум-розмову із журналістами "не під запис" - я почув оцінку, що Китай поки що "не пішов ва-банк" щодо підтримки росії. І прозоро натякнув - у Білому домі не вважають, що це "в інтересах Китаю" - переходити до будь-якої військової підтримки росії.