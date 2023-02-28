Хмельницький попрощався з рятувальниками, які загинули під час атаки шахедів [ Редагувати ]
Сьогодні Хмельниччина прощається з двома рятувальниками. 21-річний командир відділення пожежно-рятувальної частини - Владислав Дворак і 31-річний пожежний рятувальник Сергій Севрук, загинули під час ліквідації наслідків ворожого обстрілу міста Хмельницького шахедами. Як проводжали в останню путь Героїв - дивіться далі.
Хмельниччина у жалобі. Сотні рятувальників, правоохоронці, прикордонники, військовослужбовці і рідні загиблих проводжають в останню путь героїв.
Воїни без зброї. Які загинули на службі, рятуючи життя.
Андрій Козак, заступник керівника Гу ДСНС у Хмельницькій області:
Хлопці обрали цю професію свідомо, хлопці героїчно її виконували - свою роботу, не шкодуючи свого життя. Але рашистські мразі вирішили інакше - вони вирішили вбити наших хлопців. Ми ніколи не забудемо цього, ніколи не пробачимо і обов'язково помстимося.
Вночі 27 лютого ворог підступно атакував один з об'єктів обласного центру трьома безпілотниками. Після першого прильоту підрозділ під керівництвом прапорщика Владислава Дворака виїхав гасити пожежу. Проте атака повторилася.
Сергій Гамалій, голова Хмельницької обласної військової адміністрації:
Країна-терорист зробила удар шахідами по території нашого обласного центру. Хлопці гасили пожежу. Другий приліт. Один загинув в лікарні, один на місці. Що можна сказати: все можна відновити, окрім людського життя.
Ще троє рятувальників дістали осколкових поранень. Двох медики прооперували. Ще одну дівчину після надання допомоги відпустили на амбулаторне лікування.
Олексій Василенко, ортопед:
Близько 3 ранку каретою швидкої було доставлено двоє молодих людей 25 і 34 років з мінно-вибуховими травмами кінцівки і верхньої кінцівки. Наразі пацієнтам життю та здоров'ю нічого не загрожує. Але пошкодження потребують оперативного лікування.
Сергія Севрука і Владислава Дворака, поховають на малій батьківщині, у містечку Деражня і Білогірському районі.
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