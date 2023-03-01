Окупанти Криму здалека "відчули запах смаженого". Тож загарбники потроху почали бігти з поки що захопленого півострова до росії.

Про це повідомляє в Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

Він нагадав, що за даними Генштабу ЗСУ останнім часом російські військові, що дислокуються у Перевальному, відправляють свої сім’ї до росії.

Разом з тим до цього була інформація, що окупанти в Криму готуються до оборони та "завзято риють окопи".

"Схоже загарбники півострова виявилися кмітливішими за своїх "колег" на Запорізькому напрямку: зрозуміли, що краще втекти першими, ніж до них все одно дістануться наші ЗСУ", - написав Федоров.