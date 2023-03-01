Окупанти потроху почали тікати з Криму до росії - мер Мелітополя [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Окупанти Криму здалека "відчули запах смаженого". Тож загарбники потроху почали бігти з поки що захопленого півострова до росії.
Про це повідомляє в Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.
Він нагадав, що за даними Генштабу ЗСУ останнім часом російські військові, що дислокуються у Перевальному, відправляють свої сім’ї до росії.
Разом з тим до цього була інформація, що окупанти в Криму готуються до оборони та "завзято риють окопи".
"Схоже загарбники півострова виявилися кмітливішими за своїх "колег" на Запорізькому напрямку: зрозуміли, що краще втекти першими, ніж до них все одно дістануться наші ЗСУ", - написав Федоров.
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