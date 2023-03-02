У четвер, 2 березня, міністри закордонних справ G20 на саміті погодили підсумкове комюніке без позиції щодо України. Цьому завадили претензії з боку росії та Китаю. Про це повідомляє Bloomberg.

Голова МЗС Індії Субраманіям Джайшанкар сказав журналістам:

Міністри закордонних справ країн G-20 не змогли дійти згоди щодо опису війни росії проти України.

За його словами, через це на дводенній зустрічі буде видано підсумковий документ замість офіційної спільної заяви.