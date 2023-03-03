Глава держави Володимир Зеленський закликав Генасамблею ООН ухвалити проект української резолюції про створення спецтрибуналу щодо агресії проти України.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський на конференції United for Justice.

"Перше, чого ми маємо досягти: наше об’єднання заради справедливості має стати потужним імпульсом для ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН проекту української резолюції - резолюції, що сприятиме створенню спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України", - сказав Зеленський.

За його словами, трибунал стане тією ланкою, що подолає проблему неможливості для Міжнародного кримінального суду притягати до відповідальності саме за злочин агресії.