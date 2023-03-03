Генпрокурор США відвідав Україну з неанонсованим візитом [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
У п'ятницю, 3 березня, генеральний прокурор США Меррік Гарланд здійснив неоголошений візит до Львова на запрошення українського генерального прокурора.
Про це заявив представник Міністерства юстиції США.
"Генеральний прокурор провів кілька зустрічей і підтвердив нашу рішучість притягнути Росію до відповідальності за злочини, скоєні під час її несправедливого і неспровокованого вторгнення проти суверенного сусіда", - заявив чиновник.
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