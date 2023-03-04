В держдумі рф порадили "поважаючим себе" бізнесам купувати ППО для захисту [ Редагувати ]
Джерело: РИА Новости
Голова комітету держдуми рф з оборони Андрій Картаполов запропонував компаніям самотужки купувати системи ППО і ставити їх на своїх об’єктах.
За його словами, росія - велика країна, тому "завжди знайдеться щілина", крізь яку може пролетіти безпілотник. А бюджет Міноборони спрямований на "захист важливих державних та військових об’єктів". За думкою депутата, такий внесок бізнесу в безпеку дозволить захистити нафтобази, газорозподільні станції, електростанції, мости, шляхопроводи та заводи.
"Є досить недорогі засоби боротьби з безпілотними літальними апаратами, які кожна поважаюча себе корпорація може закупити та встановити на свої об'єкти", - заявив Картаполов.
Він також вважає, що бізнесмени мають купувати системи ППО на постійній основі, мотивуючи це "протидією терористам".
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