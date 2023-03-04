Командувач ССО побував у Бахмуті та розповів про оборону міста [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Командувач Сил спецоперацій ЗСУ Віктор Хоренко приїздив до Бахмута, де перевірив роботу своїх підрозділів. Також він розповів про поточну ситуацію щодо оборони міста.
Про це повідомляє в Facebook Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.
"Всі підрозділи ССО України, залучені до оборони Бахмуту, чітко виконують поставлені завдання. Наші воїни безперервно працюють в надзвичайно тяжких умовах і роблять все, аби кількість сил противника зменшувалася щодня", - розповів Хоренко.
Вказано, що бригадний генерал перевірив роботу підпорядкованих підрозділів, які обороняють Бахмут та залучаються до бойової роботи у Донецькій і Луганській областях.
Також під час поїздки командувач ССО України ознайомився з обстановкою в районах виконання завдань та на місці опрацював низку насущних питань щодо забезпечення та організації роботи підрозділів Сил спеціальних операцій.
За словами Віктора Хоренка, в нинішніх умовах надзвичайно важливу роль грає комунікація та взаємодія усіх ланок, що входять до структури ССО України, а "швидке і злагоджене реагування на запити і потреби підрозділів дає найкращий результат на полі бою".
по темі
В тимчасово окупованому Сімферополі росіяни створюють так звані "добровільні дружини", щоб придушувати український спротив
За даними на ранок четверга, 2 березня, українські військові ліквідували за добу 715 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 150 605 військових
Російські війська сьогодні вночі, 2 березня, обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, пошкодивши житлові будинки, ЛЕП та водопровід
Українська ППО вночі збила чотири іранські дрони-камікадзе
Загроза ракетних ударів по Україні залишається дуже високою