Рф не планує наступу з Білорусі, оскільки перекидає сили в зони боїв - Гаюн [ Редагувати ]
Джерело: РИА Новости
У Білорусі фіксується нова хвиля ротації підрозділів, які проводили навчання на полігонах. Росіян відправляють у зони бойових дій, натомість на білоруські полігони підвозять мобілізованих.
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Зокрема в Білорусі, була помічена така залізнична активність:
на станції Полонка повідомлялося про розвантаження ешелону з технікою ЗС РФ.
на станції Лісова готувався до відправки ешелон із особовим складом ЗС РФ.
у напрямку Осиповчів пройшов ешелон з технікою та особовим складом ЗС РФ.
"Активність переміщень ЗС РФ залізницею вказує на проведення нової хвилі ротації підрозділів, які завершили курс підготовки та бойового злагодження на полігонах ЗС РБ. Підрозділи ЗС РФ ешелонами прямують до зони бойових дій, а замість них прибувають на навчання нові військові", - йдеться в повідомленні.
За даними "Гаюна", ротація частини російського контингенту регіонального угруповання військ свідчить, що Росія не накопичує свої сили в Білорусі.
"Відповідно, у короткостроковій перспективі РФ не планує проведення наступальної операції з території Білорусі. Функція ж РБ у разі - бути тренувальною базою для російських військових", - підсумували спостерігачі.
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