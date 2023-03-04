Європейський союз передасть Україні 5 700 сонячних батарей виробництва італійської компанії Enel. Про це повідомила голова Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн.

Перша партія сонячних панелей невдовзі буде доставлена до України. Enel пожертвує 5 700 панелей Україні. Сонячні панелі вироблені в Європі, в Катанії, за підтримки Європейського фонду інновацій.

Про передачу сонячних батарей домовились єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, генеральний директор Enel Франческо Стараче та український міністр енергетики Герман Галущенко.

Enel надасть 5 700 сонячних панелей потужністю 350 ватів кожна, загальною потужністю 2 мегавати. Ці панелі розмістять на дахах будівель сумарною площею 11,4 тис. кв. м по всій території України, щоб забезпечити живлення шкіл, лікарень та пожежних частин.

Постачання батарей має бути здійснено до літа цього року. У релізі Єврокомісії не згадується можливість застосування батарей для військових потреб.

Наприкінці жовтня міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що через російське вторгнення Україна втратила до 90% вітрової та 40-50% сонячної енергетики.