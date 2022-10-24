Через вторгнення росії Україна втратила до 90% вітрової та 40-50% сонячної енергетики. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Зелена" енергетика, напевно, найбільш постраждала галузь, тому що основна її частина на півдні. Ми вже втратили десь 90% вітру та приблизно до 40-50% сонця. І це безумовно величезні втрати.

За словами міністра, у 2019-2020 роках в Україні відбулося стрімке зростання зеленої енергетики. Її частка в енергосистемі зросла до 10-11%.

Ми мали стратегію, яка передбачала, що у 2030 році частка "зеленої" енергетики в України становитиме мінімум 25%. Вважаю, що після нашої перемоги, з урахуванням тих руйнацій, завданих росією, ми, можливо, її переглянемо та збільшимо відсоток

Нагадаємо, росія завдала масштабних ударів по обʼєктах енергетики України 10-12 та 22 жовтня. Постраждали 30-40% загальної національної енергетичної інфраструктури.