У Херсоні зранку повідомили про вибухи [ Редагувати ]
Вибухи
Джерело: Суспільне
Джерело: Суспільне
У Херсоні зранку 5 березня пролунали вибухи. В області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
"Вибухи чути в Херсоні, будьте обережні", - йдеться у повідомленні.
Місцева влада та військові поки не коментували ситуацію у місті.
Варто зазначити, що у Херсонській області двічі за ранок оголошували повітряну тривогу.
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