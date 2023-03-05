У неділю, 5 березня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що цей тиждень – черговий тиждень, коли наші воїни та кожен і кожна, хто допомагає захищати державу, зробили українську перемогу ще ближчою. Про це він написав у Telegram.

"Відбивали штурми, знищували окупанта, підривали ворожі позиції і логістику, берегли наші кордони і міста. Я дякую кожному і кожній, хто зараз у бою! Дякую всім, чиє життя дає порятунок життя України!", - написав він.

Особливо відзначу і сьогодні за хоробрість, міцність та незламність воїнів, які бʼються на Донбасі. Одна з найтяжчих битв. Болісна і важка. 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр", 77-ма окрема аеромобільна бригада, 56-та окрема мотопіхотна бригада, 5-й окремий штурмовий полк. А ще наші нацгвардійці, прикордонники. 3-тя бригада оперативного призначення Нацгвардії. Донецький, Луганський, Краматорський прикордонні загони і зведені загони "Дозор", "Волинь", "Чернігів". Дякую, хлопці! Дякую всім армійцям, гвардійцям, прикордонникам, які захищають нашу державу на Бахмутському, Вугледарському, Авдіївському, Сіверському, Сватівському, Лиманському та Запорізькому напрямках.

Також президент подякував кожному волонтеру, який допомагає нашим хлопцям зберігати стійкість! Дякую всім нашим лікарям, медичним сестричкам, які рятують життя і здоров’я наших бійців!