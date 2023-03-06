На їхніх очах окупанти розстрілювали родини беззахисних українців. Вимушеним переселенцям, які під обстрілами вивозили дітей, у Чернівецькій області надають допомогу медики-волонтери італійської компанії.

Сімейні лікарі, психологи консультують не лише у Чернівцях, а й виїжджають у села. Докладніше - розкажуть наші журналісти.

Її Нову Каховку окупанти захопили у перші години вторгнення. Тетяна ніколи не забуде, на що здатна російська армія.

Тетяна Кудряшова, вимушена переселенка:

Я живу в Новій Каховці, там на ГЕСі, де були розстріляні у перші години родину, яку розстріляли. Про неї казала Олена Зеленська. Це наші знайомі, їх розстріляли на ГЕС і дівчина ще півтори години кричала, маленька дівчинка в машині. Вона там так і померла. П'ять людей, цілу родину розстріляли. Так само були випадки, коли просто машини переїжджали танками і люди там залишалися.

Часу на роздуми не було. Тетяна все покинула, щоб урятувати 11-річного сина.

Тетяна Кудряшова, вимушена переселенка:

Кинула дитину в машину і поїхали, через бомби, через все… Моя улюблена робота, салон штор. В нас є великий колектив, склади. На жаль, все залишилось там, увесь колектив ми вивезли…

А Галина показує малюнки доньки - окупанти їх попсували, коли увійшли до хати. Невеличке село Бойове, на Херсонщині поблизу Чонгару - зазнало російського терору. У кожен будинок заходило по 6-7 російських військових.

Галина, вимушена переселенка:

Самі розумієте, це росія. Заходили, перевернули все, забирали речі, забрали телевізор, забрали холодильник. Вони нікого не питаючи, ні на кого не дивились - можна - не можна. Перевернули все догори дригом, порозкидали документи. В мене дитина гарно малює - розірвали малюнки.

Галині з трьома дітьми за допомогою волонтерів таки вдалось виїхати з окупації. Їх прийняли у селі Стара Жадова, на Буковині. До притулку постійно запрошують волонтерські організації.

Оксана Киселиця, засновниця ГО:

Консультують, надають безкоштовно ліки, психологічну підтримку, реабілітологи працюють з нашими інвалідами. З дітками ми влаштовуємо майстер-класи. Арт-терапію, щоб відволікти їх від цього жаху.

Сюди щотижня навідуються s медики-волонтери з Італії. Психолога Бʼянку історії переселенців вражають.

Б'янка, лікар-психолог італійської організації:

Ми побачили тут людей, які в один момент втратили все: дітей, свої будинки. І люди зі своїм душевним і фізичним болем опинились тут, не розуміючи свого майбутнього, адже війна триває. Я розповідаю їм, як виходити з цього стану, як дивитись у майбутнє, намагаюсь підтримати морально і дати надію. Це робота не однієї консультації. Працюю із задоволенням, бо хочу допомогти Україні у цей важкий момент.

Сімейній лікарці з Київщини Тетяні і самій довелося покинути дім. Тож, що пережили вимушені переселенці, їй добре відомо. А тепер має сили розрадити інших.

Тетяна Тищенко, сімейний лікар:

Приїхали у Чернівецьку область у стані стресу, стані розпачу. І стрес далі провокує розвиток гіпертонічної хвороби, безсоння, чимало шлунково-кишкових розладів. Розмовляючи із пацієнтами, корегуючи їхній стан, я їм надаю медичні препарати, які врівноважують нервову систему. І були вже випадки, що люди приходили і дякували за надану допомогу.

Волонтери вже здійснили понад три тисячі виїздів у різні куточки Чернівецької області. Вони приймають не лише вимушених переселенців, а й місцевих. І головна радість для них - бачити, як до пацієнтів спокій і надія.