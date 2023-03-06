Росіяни розстріляли українського полоненого [ Редагувати ]
Російські окупанти розстріляли українського військогвого за його слова "Слава Україні". В Офісі президента пообіцяли помститись за його смерть.
Про це пише в Telegram глава ОП Андрій Єрмака.
У понеділок, 6 березня, соцмережами почало ширитись відео, на якому український військовий, котрий потрапив у полон окупантів, каже: "Слава Україні". Відразу після цих слів загарбники розстріляли українця.
Відзначимо, де і коли було зроблено відеозапис - невідомо.
На вбивство українського військового відреагували в ОП.
"Воєнні злочини культивуються у росії. І відбілюються їх пропагандою та міфами про "нацистів". Вбивство людини, яка потрапила в полон - ще один приклад цього", - написав Єрмак.
Він заявив, що за кожен скоєний росією воєнний злочин буде розплата, від якої ніхто не сховається.
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