Україна ідентифікувала близько 3 тисяч убитих завдяки ДНК-експертизі [ Редагувати ]
Майже три тисячі загиблих українців було ідентифіковано за допомогою ДНК-експертиз.
Про це заявив заступник голови Національної поліції України - керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.
Заступник голови Нацполіції повідомив, що в рамках кримінальних проваджень криміналісти ідентифікували близько 3 тисяч убитих українців. Ще 2 800 тіл залишаються досі не впізнаними і не ідентифікованими через відсутність порівняльного ДНК-матеріалу.
Він зазначив, що наразі формують так звану базу ДНК: уже майже 16 тисяч родичів загиблих або безвісти зниклих здали свої зразки. Водночас Цуцкірідзе уточнив, що робота криміналістів з ідентифікації тіл значно прискорюється завдяки застосуванню пересувних ДНК-лабораторій.
"Мобільні лабораторії, які ми отримали завдяки міжнародним партнерам, дозволяють швидко відібрати ДНК у загиблого та у його родичів. Такі лабораторії використовувалися для ідентифікації тіл після ракетних обстрілів торгового центру у Кременчуці, у середмісті Вінниці, під час падіння гелікоптера під Києвом", - сказав заступник голови Нацполіції.
Він додав, що зазвичай на місці події працюють одразу дві пересувні ДНК-лабораторії, одна з яких здійснює відбір ДНК у загиблих, інша - у їхніх кровних родичів. Згодом за лічені хвилини відбувається порівняння наявного матеріалу і в разі збігу - встановлення особи.
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