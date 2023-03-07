Російські окупанти після фрази воїни ЗСУ "Слава Україні", знімаючи на відео розстріляли бійця на камеру. Українка на кадрах впізнала рідного брата.

Про це повідомила локальна продюсерка BBC World Софія Кочмар-Тимошенко у Facebook.

Поки особистість військовослужбовця зберігають у таємниці.

"Впізнала. Перевірила. Сестра каже: "100 відсотків - це мій брат. Це його очі, голос і те як він курив сигарету", - написала вона.

За її словами, українка попросила почекати, поки вийдуть на зв’язок побратими воїна "з нуля". Також сестра загиблого захисника додала, що хоче побути біля його матері.