"Його очі та голос": сестра впізнала брата, якого розстріляли окупанти за слова "Слава Україні!" [ Редагувати ]
Російські окупанти після фрази воїни ЗСУ "Слава Україні", знімаючи на відео розстріляли бійця на камеру. Українка на кадрах впізнала рідного брата.
Про це повідомила локальна продюсерка BBC World Софія Кочмар-Тимошенко у Facebook.
Поки особистість військовослужбовця зберігають у таємниці.
"Впізнала. Перевірила. Сестра каже: "100 відсотків - це мій брат. Це його очі, голос і те як він курив сигарету", - написала вона.
За її словами, українка попросила почекати, поки вийдуть на зв’язок побратими воїна "з нуля". Також сестра загиблого захисника додала, що хоче побути біля його матері.
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