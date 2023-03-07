У вівторок, 7 березня, у ЗСУ назвали ім'я українського військовополоненого, якого окупанти розстріляли за слова "Слава Україні". Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

За попередніми даними, загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура.

Воїн народився 7 січня 1982 року, йому було 41 рік. З 3 лютого 2023 року вважався зниклим безвісти.

Зв'язок із захисником зник у Донецькій області, в районі Бахмута.

Журналістка Софія Кочмар-Тимошенко розповіла, що шість членів сім'ї заявили, що на відео окупантів – їхній брат і син. Матері Героя стало погано, і сім'я попросила тиші.

Я поважаю їхнє право. І теж всіляко сприяю прес-офіцерам і командирам знайти його. Тому що, на мою думку, ось саме зараз це право спецслужб і ЗСУ з'ясувати правду і сказати те, що можна. Наступне випробування – це знайти локацію і тіло.

Захисника впізнала сестра – по очах, голосу та манері курити сигарету.