Диктатор лукашенко обізвав Зеленського та розпочав нові погрози [ Редагувати ]
Білоруський диктатор олександр лукашенко грубо обізвав президента Володимира Зеленського. Він вважає, що нібито Україна причетна до "диверсії" з пошкодженням літака А-50 і цим вона "кинула виклик білорусі". Про це пише видання Zerkalo.io.
Так, під час своєї істеричної заяви самопроголошений президент білорусі назвав українського президента Володимира Зеленського "гнидою" та ще й пояснив свою "позицію".
Висновок один. Я ще якось думав, що Україні потрібний світ, що Зеленський вболіває за свій народ. Президент Зеленський просто гнида. Просто гнида! Такі операції не проводяться без погодження з керівником країни та головнокомандувачем. Це я вам говорю як президент.
Диктатор вкотре пригадав про так званий "пакт про ненапад", який з ним нібито хотіла укласти українська сторона.
Гнида тому, що він бігає навколо білорусі, надсилає до нас людей і просить, як я вже казав: "Давайте укладемо пакт про ненапад, давайте домовимося, у нас з вами немає жодних проблем". На що я казав: "Ми не збираємось нападати". - "Ні, давайте підпишемо договір під заступництвом Організації Об'єднаних Націй, що ви на нас не нападете". Ви чули всі ці заяви. І в цей час... Що ж, виклик кинутий.
Крім того, він ще раз нагадав свої публічні заяви щодо "небажання білорусі нападати на Україну разом з росією".
Якщо вони розраховують (адже я знаю, що вони хочуть нас втягнути у війну за командою американців)… Якщо ви думаєте, що ви, кинувши цей виклик, втягнете нас у війну завтра, яка сьогодні йде вже по всій Європі, ви помиляєтеся. Ще раз хочу наголосити, особливо місцевим мерзотникам і тим, хто втік: вони всі встановлені, ми їх знайдемо там за кордоном. А втікачам повторюю: готуйтеся, ми до вас уже прийшли. І не вийте. І не постіть у цих месенджерах. У нас нерви міцні, ми знаємо, що треба робити.
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