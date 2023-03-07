Білоруський диктатор олександр лукашенко грубо обізвав президента Володимира Зеленського. Він вважає, що нібито Україна причетна до "диверсії" з пошкодженням літака А-50 і цим вона "кинула виклик білорусі". Про це пише видання Zerkalo.io.

Так, під час своєї істеричної заяви самопроголошений президент білорусі назвав українського президента Володимира Зеленського "гнидою" та ще й пояснив свою "позицію".

Висновок один. Я ще якось думав, що Україні потрібний світ, що Зеленський вболіває за свій народ. Президент Зеленський просто гнида. Просто гнида! Такі операції не проводяться без погодження з керівником країни та головнокомандувачем. Це я вам говорю як президент.

Диктатор вкотре пригадав про так званий "пакт про ненапад", який з ним нібито хотіла укласти українська сторона.

Гнида тому, що він бігає навколо білорусі, надсилає до нас людей і просить, як я вже казав: "Давайте укладемо пакт про ненапад, давайте домовимося, у нас з вами немає жодних проблем". На що я казав: "Ми не збираємось нападати". - "Ні, давайте підпишемо договір під заступництвом Організації Об'єднаних Націй, що ви на нас не нападете". Ви чули всі ці заяви. І в цей час... Що ж, виклик кинутий.

Крім того, він ще раз нагадав свої публічні заяви щодо "небажання білорусі нападати на Україну разом з росією".