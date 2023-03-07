Знесли паркан: у Грузії протестувальники почали штурмувати парламент [ Редагувати ]
У Грузії учасники масового протесту знесли паркан під парламентом. Вони намагаються прорватися до будівлі.
Про це повідомляє Imedi News.
Як зазначає видання, протестувальники демонтували залізну конструкцію, яку було встановлено під парламентом.
Також вони кидали різні предмети у бік правоохоронців, які перебувають на території будівлі законодавчого органу.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Грузії 7 березня, у першому читанні ухвалили законопроект про "іноагентів", який є аналогом російського закону. Ініціативою пропонується надавати статус "агентів іноземного впливу" ЗМІ та громадським організаціям, які фінансують з-за кордону.
Після цього у Тбілісі розпочалися масові протести проти скандального рішення парламенту. Там спостерігаються зіткнення з поліцією, яка застосовує сльозогінний газ та водомет.
У свою чергу президент Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників. Вона запевнила, що накладе вето на ініціативу парламенту.
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