Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької області крадуть зерно у фермерів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Зборойних сил України.

Зазначається, що "у населеному пункті Улянівка Васильківського району за наказом так званої "російської окупаційної адміністрації" до місцевого ангару звозять збіжжя зернових культур з прилеглих сільських господарств і ферм району".

У Генштабі ЗСУ вказують, що загабники під виглядом купівлі по значно занижених цінах просто крадуть зерно.