Окупанти в Запорізькій області крадуть у фермерів зерно - Генштаб [ Редагувати ]
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Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької області крадуть зерно у фермерів.
Про це повідомляє Генеральний штаб Зборойних сил України.
Зазначається, що "у населеному пункті Улянівка Васильківського району за наказом так званої "російської окупаційної адміністрації" до місцевого ангару звозять збіжжя зернових культур з прилеглих сільських господарств і ферм району".
У Генштабі ЗСУ вказують, що загабники під виглядом купівлі по значно занижених цінах просто крадуть зерно.
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