Міністр оборони Олексій Резніков перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у Стокгольмі заявив про те, що українська влада сподівається на оперативні постачання від європейських партнерів нових засобів ППО та боєприпасів, включаючи 1 млн снарядів калібру 155 мм. Про це повідомляє "Укрінформ".

Ми обговоримо з нашими друзями та партнерами, з міністрами оборони ЄС наші пріоритети. Пріоритетом номер один є системи протиповітряної оборони, а також боєприпаси, боєприпаси та ще раз боєприпаси. Саме тому я підтримую ініціативу мого друга Ханно Певкура (міністра оборони Естонії - ред.) про постачання 1 млн снарядів для артилерійських систем калібру 155 мм.

Він також наголосив на важливості продовження постачання в Україну бронетехніки, танків Leopard та інших від "танкової коаліції", які дозволять ЗСУ створити сталевий кулак для контрнаступу.

Резніков наголосив на важливості дотримання всіх правових процедур при постачанні військової допомоги, але при цьому має враховуватися та обставина, що у воєнний час саме швидкість відіграє вирішальну роль.