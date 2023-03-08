Маляр зробила важливу заяву про про бої за Бахмут [ Редагувати ]
Перемога для України - це не тільки деокупація населених пунктів, а й масове знищення росіян та їхньої техніки, яке зараз відбувається у районі Бахмута.
Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.
За її словами, зараз великій кількості українців хочеться новин про звільнення територій, оскільки саме це вони розцінюють як перемогу.
"Але водночас те, що вже кілька місяців поспіль наші мужні воїни знищують ворога та найпотужніші, професійні підрозділи "Вагнера" там (у Бахмуті - ред.), - це перемога. Те, що там зараз знищується велика кількість зброї та техніки ворога, - це перемога. Те, що на сьогоднішній день ворог там фактично зв'язаний і таким чином зменшується його наступальний потенціал, - це теж перемога", - підкреслила Маляр.
За її словами, оборону Бахмута необхідно зберігати, і вона має бути саме такою, як її проводять зараз українські захисники.
Маляр додала, що ворог перевершує українських військових у кількості особового складу та озброєння. Але за цих умов захисники продовжують мужньо і фактично паритетно протистояти йому.
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