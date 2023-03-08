Польща готова передати Україні свої МІГ-29 - Дуда [ Редагувати ]
Польща готова передати Україні винищувачі МіГ-29, які перебувають знаходяться на її озброєнні. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю телеканалу CNN.
Літаки МіГ-29, що залишаються в Польщі, які знаходяться в робочому стані та стоять на озброєнні наших повітряних сил, ми готові передати. Я впевнений, що Україна зможе їх використовувати, тому що Україна має нині пілотів, які вміють керувати цими машинами.
Дуда висловив упевненість, що у майбутньому Україні необхідно буде поставити F-16.
Я вважаю, що Збройні сили України в майбутньому будуть використовувати F-16. Тому навчання льотчиків зараз таке важливе.
17 лютого прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що Варшава готова поставити Україні винищувачі МіГ-29, але лише у коаліції з іншими країнами НАТО.
Нагадаємо, польська влада навесні 2022 року таємно передала Києву кілька винищувачів МіГ-29. Літаки поставили частинами під виглядом деталей.
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