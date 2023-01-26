Польська влада навесні 2022 року таємно передала Києву кілька винищувачів МіГ-29. Літаки поставили частинами під виглядом деталей. Про це повідомило польське видання Dziennik gazeta prawna.

​Ще навесні минулого року Польща після великої суперечки про те, чи слід і як передавати літаки, частинами поставила українцям "певну кількість" МіГ-29. Тільки способом - назвемо його умовно - комбінованим. Фюзеляж або крила - це теж запасні частини.

У березні минулого року МЗС Польщі повідомляло про готовність передати МіГ-29 у розпорядження США і доставити їх на авіабазу Рамштайн, щоб потім відправити до України. Пізніше польська влада заявила, що не може самостійно поставити Києву винищувачі, оскільки це рішення має ухвалюватися на рівні всього НАТО.

У травні 2022 року джерела польського видання Onet повідомляли, що Польща передала Україні "практично весь запас запчастин та озброєння для літаків МіГ-29", завдяки чому українці змогли відновити боєздатність винищувачів.

Нагадаємо, Словаччина готова передати Україні винищувачі МіГ-29.