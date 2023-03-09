Удар по Києву: фото наслідків [ Редагувати ]
Внаслідок ракетного удару по Києву постраждали троє людей, пошкоджено автомобілі та будівлі. Влучання зафіксовані у Голосіївському та у Святошинському районах.
Про це повідомляє поліція Києва.
Внаслідок ракетного удару постраждало троє осіб, пошкоджено автомобілі та будівлі. На місці працюють усі профільні служби. Станом на 08.40 відомо про трьох потерпілих у Святошинському районі, яким надається необхідна медична допомога.
Поліцейські додали, що внаслідок обстрілу столиці, зокрема, відбулось влучання у Голосіївському та у Святошинському районах Києва.
Також внаслідок вибуху п’ять автомобілів повністю знищено та ще 15 пошкоджено. Разом з тим, пошкоджені фасади будинків, які знаходяться поряд.
по темі
У четвер, 9 березня, під час ракетної атаки на Україну росія застосувала різні типи ракет, у том числі шість ракет "Кинжал"
У четвер зранку, 9 березня, президент України Володимир Зеленський зробив заяву
Масований обстріл України виявився 15-ю масованою ракетною атакою росіян на енергетичну інфраструктуру
Голова Золочівської громади Львівської області повідомив про загиблих внаслідок ранкового обстрілу
У четвер, 9 березня, в Києві пролунав ще один вибух, двоє людей постраждали