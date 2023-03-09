У Житомирській області з четверга, 9 березня, будуть діяти погодинні графіки відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресс-служба Житомирської ОВА.

Як повідомили у відомстві, відключення будуть відбуватись за секторами.

Якщо ваша адреса у вказаний період часу знаходиться у червоній зоні, то вірогідність відключення становить 75-100%.

Якщо ваша адреса у жовтій зоні, то вірогідність відключення - 25-50%. У білій - електроенергія гарантована при умові відсутності аварійних відключень або планових робіт.