Ракетний удар рф по енергооб'єктах: Зеленський розповів про ліквідацію наслідків [ Редагувати ]
Після вчорашній ракетних ударів армії рф по енергооб'єктах електропостачання в Україні поступово відновлюється. Найважча ситуація у Харкові та Житомирі.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
"Увесь день отримую доповіді про відновлення наших енергообʼєктів і мереж після російського терористичного нальоту", - сказав Зеленський.
- У Харкові все ще багато абонентів відключено, у місті проблеми зі зв’язком. Вдалося дати електрику на критичну інфраструктуру, усі служби працюють, щоб поновити енергопостачання споживачам.
- У Харківській області станом на вечір у більшості споживачів постачання електрики поновлено.
- У Житомирі досі непроста ситуація: хоча систему загалом збалансували, усе ж можуть бути відключення.
- У Запоріжжі наразі робиться все, щоб захистити людей та енергосистему міста.
- У Києві відновлюються тепломережі.
"Справді героїчні зусилля наших енергетиків, ремонтних бригад", - зазначив президент.
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